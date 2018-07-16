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В Москву придет гроза и ветер
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В Москву придет гроза и ветер 

Мослента 16 июля 2018
Гроза с дождем и усиление ветра ожидается в Москве вечером 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, передает агентство «Москва».
По информации МЧС, до 22:00 в Москве возможна гроза с дождем, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Спасатели напомнили, что в такую погоду стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге: вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов.
Ранее сообщалось, что к ближайшим выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков. Самым дождливым днем будет вторник, 17 июля: ожидается до 14 миллиметров осадков.
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