В Москву придет гроза и ветер

Гроза с дождем и усиление ветра ожидается в Москве вечером 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, передает агентство «Москва».

По информации МЧС, до 22:00 в Москве возможна гроза с дождем, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что в такую погоду стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге: вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов.

Ранее сообщалось, что к ближайшим выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков. Самым дождливым днем будет вторник, 17 июля: ожидается до 14 миллиметров осадков.