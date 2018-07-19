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Документация по строительству новосибирского метро находится на экспертизе в Москве
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Документация по строительству новосибирского метро находится на экспертизе в Москве 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Проектно-сметная документация строительства новых станций новосибирского метрополитена в данный момент находится на экспертизе в Москве. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Ранее ТАСС сообщал, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников просил к июлю сформировать пакет документов по строительству Дзержинской линии новосибирского метрополитена для его дальнейшего рассмотрения в правительстве РФ. Всего на завершение Дзержинской линии со станциями «Золотая Нива», «Гусинобродская» и «Молодежная» необходимо 17,5 млрд рублей.
"У нас разработана документация [по строительству станций метро Дзержинской линии], она актуализирована в действующих ценах этого года и сейчас находится на экспертизе в Москве, это необходимая процедура. Если будет принято решение о выделении федеральных средств, мы готовы приступить к строительству в этом году", — сказал Локоть.
Он отметил, что сейчас также разрабатывается проектно-сметная документация станции «Спортивная», которая включена в проект возведения ледовой арены в пойме реки Обь на левом берегу города. Новый стадион с хорошей транспортной развязкой необходим для проведения молодежного первенства мира по хоккею в 2023 году, которое пройдет в Новосибирске.
"Мы рассматриваем это [строительство станции «Спортивная»] как единый проект по развитию инфраструктуры, прилегающей к новому ЛДС. Планируем закончить разработку этой документации к концу 2018 года", — добавил мэр.
Новосибирский метрополитен — единственный в России за Уралом — был открыт в 1985 году, насчитывает две ветки из 13 станций. Последняя — «Золотая Нива» — была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2017 году метрополитен перевез более 80 млн пассажиров.
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