Документация по строительству новосибирского метро находится на экспертизе в Москве

НОВОСИБИРСК , 19 июля. / ТАСС /. Проектно-сметная документация строительства новых станций новосибирского метрополитена в данный момент находится на экспертизе в Москве . Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Ранее ТАСС сообщал, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников просил к июлю сформировать пакет документов по строительству Дзержинской линии новосибирского метрополитена для его дальнейшего рассмотрения в правительстве РФ . Всего на завершение Дзержинской линии со станциями «Золотая Нива», «Гусинобродская» и «Молодежная» необходимо 17,5 млрд рублей.

"У нас разработана документация [по строительству станций метро Дзержинской линии], она актуализирована в действующих ценах этого года и сейчас находится на экспертизе в Москве, это необходимая процедура. Если будет принято решение о выделении федеральных средств, мы готовы приступить к строительству в этом году", — сказал Локоть.

Он отметил, что сейчас также разрабатывается проектно-сметная документация станции «Спортивная», которая включена в проект возведения ледовой арены в пойме реки Обь на левом берегу города. Новый стадион с хорошей транспортной развязкой необходим для проведения молодежного первенства мира по хоккею в 2023 году, которое пройдет в Новосибирске.

"Мы рассматриваем это [строительство станции «Спортивная»] как единый проект по развитию инфраструктуры, прилегающей к новому ЛДС. Планируем закончить разработку этой документации к концу 2018 года", — добавил мэр.