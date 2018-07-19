Канатную дорогу в «Лужниках» планируют запустить до конца года

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах запустить канатную дорогу, которая соединит спортивный комплекс «Лужники» и Воробьевы горы, передает Агентство «Москва»

По его словам, закончить дорогу планируется в 2018 году.

Как сообщалось ранее, пассажирская канатная дорога, которую запустят от Воробьевых гор до «Лужников», сможет перевозить до 1600 человек в час.