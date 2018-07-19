Канатную дорогу в «Лужниках» планируют запустить до конца года 

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах запустить канатную дорогу, которая соединит спортивный комплекс «Лужники» и Воробьевы горы, передает Агентство «Москва».
По его словам, закончить дорогу планируется в 2018 году.
Как сообщалось ранее, пассажирская канатная дорога, которую запустят от Воробьевых гор до «Лужников», сможет перевозить до 1600 человек в час.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, уже через три года может появиться канатная дорога, соединяющая станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал».