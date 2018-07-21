Одностороннее движение введено на участке 11-го проспекта Новогиреева на востоке столицы

Одностороннее движение транспорта организовано на участке 11-го проспекта Новогиреева на востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«С 20 июля одностороннее движение введено на участке 11-го проспекта Новогиреева в направлении от ул. Металлургов в сторону Зеленого проспекта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря изменению организации дорожного движения будет организовано 134 дополнительных парковочных места для местных жителей.