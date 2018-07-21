Ещё
Одностороннее движение введено на участке 11-го проспекта Новогиреева на востоке столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одностороннее движение введено на участке 11-го проспекта Новогиреева на востоке столицы 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Одностороннее движение транспорта организовано на участке 11-го проспекта Новогиреева на востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«С 20 июля одностороннее движение введено на участке 11-го проспекта Новогиреева в направлении от ул. Металлургов в сторону Зеленого проспекта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что благодаря изменению организации дорожного движения будет организовано 134 дополнительных парковочных места для местных жителей.
Агентство «Москва»: последние новости
Полное лунное затмение и великое противостояние Марса увидят в телескоп гости Московского планетария Пробки в Москве достигли девяти баллов «Поезд Памяти» в честь 75-летия победы в Курской битве прибыл в Москву 20 июля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян291
Максакова в короткой юбке вызвала фурор57
Российский корабль отразил атаку с воздуха62
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»213
Трамп поставил честность Путина под сомнение
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Конфликты
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение