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Канатную дорогу от Воробьевых гор до спорткомплекса «Лужники» планируют запустить до конца года
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Канатную дорогу от Воробьевых гор до спорткомплекса «Лужники» планируют запустить до конца года 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Южное Бутово
Канатную дорогу, соединяющую спортивный комплекс «Лужники» и Воробьевы горы, запустят до конца года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«В этом году мы планируем закончить канатную дорогу (к «Лужникам» — прим. Агентства «Москва»), это инвесторский проект, там все довольно хорошо идет», — сказал А. Бочкарев.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что канатная дорога между «Лужниками» и Воробьевыми горами будет запущена после окончания чемпионата мира по футболу 2018 г.
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