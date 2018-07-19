Канатную дорогу от Воробьевых гор до спорткомплекса «Лужники» планируют запустить до конца года

Канатную дорогу, соединяющую спортивный комплекс «Лужники» и Воробьевы горы, запустят до конца года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. «В этом году мы планируем закончить канатную дорогу (к «Лужникам» — прим. Агентства «Москва» ), это инвесторский проект, там все довольно хорошо идет», — сказал А. Бочкарев. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что канатная дорога между «Лужниками» и Воробьевыми горами будет запущена после окончания чемпионата мира по футболу 2018 г.