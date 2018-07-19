Столичных врачей поучили вежливости

Как общаться с пациентами: столичные медработники прошли курсы по этике

Сотрудники столичных медорганизаций продолжают активно обучаться навыкам эффективного и правильного общения с пациентами. С начала 2018 года специальные курсы в центре корпоративного развития Департамента здравоохранения города Москвы прошли свыше 16,5 тысячи медработников. Среди них главные врачи, заведующие отделениями, доктора, медицинские сестры и администраторы поликлиник.

Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Хрипун на Московском урбанистическом форуме, в рамках которого эксперты обсудили формирование пациентоцентричной системы, когда все аспекты сферы здравоохранения — инфраструктура, логистика, кадры, технологии — ориентированы на пациента.

«Занятия в нашем центре проводят профессиональные психологи. Всего для слушателей доступны 12 программ, которые подбираются исходя из сферы деятельности каждого специалиста. Например, для руководителей в приоритете курсы по эффективному менеджменту. При обучении администраторов упор делается на навыки общения с пациентами и профилактику конфликтных ситуаций. Врачи общей практики, терапевты и педиатры обязательно проходят программы «Эффективные коммуникации» и «Алгоритм приема пациентов». Докторам объясняют, какие фразы вызывают у пациента негативную реакцию, как мотивировать его к лечению и что нужно делать самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания», — рассказал Алексей Хрипун.

Он отметил, что для врачей общей практики, терапевтов и педиатров курсы по эффективному и правильному общению с пациентами особенно важны, так как именно к ним горожане обращаются в первую очередь. За полгода занятия в центре посетили свыше двух тысяч специалистов первичного звена.

«Лечащий врач должен уметь с первых минут найти правильный подход к пациенту и установить с ним доверительные отношения. Цель у них одна — скорейшее выздоровление, и достигнуть ее можно только сообща», — добавил глава Департамента здравоохранения.

Все занятия проходят в формате тренингов и «фабрик процессов», когда полностью воссоздаются условия приема, а роль пациента играет актер. Рабочие группы формируются в зависимости от формы обучения: в тренингах участвуют до 15 человек, а в симуляционных сессиях — до 10 специалистов. Такой подход позволяет разбирать и отрабатывать даже самые необычные ситуации, с которыми сталкиваются медработники.