В Москве в понедельник ожидается тридцатиградусная жара

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Жара до 30 градусов прогнозируется в Москве в понедельник, местами в городе прольют дожди, ожидаются грозы, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием циклонической депрессии с юго-запада. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза", — сообщили в центре погоды.

По данным «Фобос», температура воздуха в столице прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, по области до плюс 26 — плюс 31 градуса, что выше климатической норма на 5-6 градусов.

"Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба", — уточнили в погодном центре.