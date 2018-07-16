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В Москве в понедельник ожидается тридцатиградусная жара
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В Москве в понедельник ожидается тридцатиградусная жара 

РИА Новости 16 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жара до 30 градусов прогнозируется в Москве в понедельник, местами в городе прольют дожди, ожидаются грозы, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием циклонической депрессии с юго-запада. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза", — сообщили в центре погоды.
По данным «Фобос», температура воздуха в столице прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, по области до плюс 26 — плюс 31 градуса, что выше климатической норма на 5-6 градусов.
"Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба", — уточнили в погодном центре.
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