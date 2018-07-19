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Сильный ветер и грозы ожидаются в Москве
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Сильный ветер и грозы ожидаются в Москве 

Газета.Ru 29 минут назад
Синоптики предупредили жителей Москвы о ветре с порывами до 17 метров в секунду и грозе в течение среды, сообщает РИАМО.
Ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра на среду в Московском регионе.
"Порывы ветра до 15-17 метров в секунду ожидаются в столице сегодня, 18 июля. Московский регион окажется в зоне действия атмосферного фронта с юго-востока", — говорится в сообщении.
Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Количество осадков составить от 3 до 14 миллиметров. Воздух в середине дня прогреется до 26-28 градусов.
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