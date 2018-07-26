Официальная информация

27 июля в Нижнем Новгороде состоится матч Суперкубка России по футболу между командами ЦСКА и «Локомотив» (Москва) . Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород», принимавшем матчи чемпионата мира по футболу, который недавно завершился в нашей стране. На спортивной арене ожидается присутствие большого количества зрителей, в том числе несовершеннолетних.

По имеющейся у правоохранительных органов информации, ряд болельщиков обеих команд планируют совершение противоправных действий как на стадионе, так и в общественных местах города. В частности, согласно поступившим сведениям, некоторые из них направляются в Нижний Новгород для проведения так называемых договорных драк. Во время матча отдельные болельщики намереваются организовать нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и других предметов, опасных для окружающих.

Подразделения МВД России предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче. Официально предупреждаем об установленной законодательством ответственности за нарушения общественного порядка в период проведения спортивных соревнований.

МВД России обращается к руководителям клубов — участников матча и фанатских движений с призывом провести соответствующую разъяснительную работу с болельщиками, проинформировать их о недопустимости противоправного поведения и возможных юридических последствиях. Напомним, что прошедший чемпионат мира получил высокую оценку футбольной общественности во многом благодаря сознательному и законопослушному поведению болельщиков всех команд — участниц, их уважительному и корректному отношению как друг к другу, так и к окружающим. Ведь все мы хотим, чтобы на стадионы приходили семьи с детьми, а трибуны были заполнены. Рассчитываем на ваше понимание.