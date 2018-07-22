Сбой произошел в движении электричек

Сбой произошел в движении поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД

Поезда на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам, железнодорожники работают над устранением неполадок, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время по техническим причинам поезда Савеловского и Белорусского направлений МЖД следуют с увеличенными интервалами. Диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия, чтобы ввести движение поездов в график», — говорится в сообщении.

В целях сокращения опоздания несколько электропоездов сняли с рейсов, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — подчеркивается в материале.