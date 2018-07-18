Собянин: «Встречу с жителями района Люблино на иностранцев не променяю»

Сегодня, 18 июля, Сергей Собянин встретился с жителями района Люблино в Юго-Восточном округе. Несмотря на открывшийся в столице Международный урбанистический форум, мэр Москвы нашел время, чтобы посетить район и обсудить насущные вопросы с люблинцам.

— Совсем недавно закончили чемпионат мира по футболу, но к нам уже приехали новые гости на урбанфорум, который проводится сегодня в Москве, — сказал Сергей Собянин. Так как съехалось много делегаций, было предложение отменить нашу встречу. Я сказал, что встречу с жителями района Люблино на иностранцев не променяю.

Во время встречи мэру задали более 20 вопросов. Самые важные из них касались развития транспортной инфраструктуры. Участники просили обустроить заездные карманы для общественного транспорта на повороте с Краснодонской на Кранодарскую улицу, поставить современные остановочные павильоны с электронным табло, а один из жителей поинтересовался сроками завершения строительства самых важных для района магистралей — Южной рокады и Юго-Восточной хорды.

Многие спрашивали о реновации столичного жилфонда. Сергей Собянин рассказал о том, как готовилась программа. Для люблинцев она имеет особое значение — жильцы 152 домов ждут переезда в новые квартиры.

Подробнее о том, как прошла встреча в районе Люблино и о том, как продвигается выполнение решений мэра, мы будем информировать читателей в газете «Юго-Восточный курьер».