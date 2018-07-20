Активировать пополненную онлайн «Тройку» можно будет сразу на остановке

Пополнить карту «Тройка» и сразу же активировать ее в Москве можно будет прямо на остановке уже зимой 2018 года. Подробности этого нововведения сообщил редакции Южного округа Мосгортранс.

Таким образом, сразу на нескольких остановках общественного транспорта в Москве появятся стойки для активации проездных карт, если их пополняли онлайн или через стойки оплаты на улице. Это значит, что для того, чтобы оплатить проезд на автобусе или трамвае не нужно будет спускаться в метро. На данный момент существует пилотная версия этого проекта, при которой необходимо после оплаты спускаться в метро и активировать карту, а основной запуск таких стоек прорабатывается специалистами. Но уже в 4 квартале этого года терминалы появятся на большинстве электрифицированных остановок Москвы.

Напомним, что пока что самым удобным способом пополнения «Тройки» является специальное приложение на мобильных телефонах. Это позволяет не тратить время в очередях в начале каждого месяца. Достаточно будет только поднести карту к желтому терминалу в метро.