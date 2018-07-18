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Жителям Подмосковья рассказали об инвестиционных программах ж/д перевозчиков в регионе
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Жителям Подмосковья рассказали об инвестиционных программах ж/д перевозчиков в регионе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В результате взвешенной тарифной политики, проводимой регуляторами Московской области и Москвы, увеличиваются темпы обновления собственного подвижного состава компаний, осуществляющих железнодорожные перевозки пригородного сообщения, а также модернизируется инфраструктура, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Подмосковья.
АО «Центральная ППК» и АО «Московско-Тверская ППК», осуществляющие перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Московском транспортном узле, продолжают активно реализовывать мероприятия, предусмотренные утвержденными инвестиционными программами.
«В целях повышения транспортной мобильности населения осуществляется планомерное строительство транспортно-пересадочных узлов. Проводятся проектно-изыскательские работы на строительство транспортно-пересадочных узлов на станциях: «Ногинск», «Силикатная», «Купавна», «Опалиха», «Жаворонки», «Апрелевка» и на станции «Щербинка», — говорится в сообщении.
В целях приведения к стандартам обслуживания проводится переоборудование электропоездов. Для повышения безопасности перевозок реализуются мероприятия транспортной безопасности, предусмотренные федеральным законодательством.
Реализуются мероприятия по оснащению станций турникетными комплексами (10 станций), модернизации системы продаж и информационной инфраструктуры, повышению информационной безопасности.
Кроме этого, АО «Центральная ППК» в целях повышения удобства пассажиров при использовании пригородного железнодорожного транспорта планирует интегрировать в мобильное приложение «Расписание электричек ЦППК» возможность приобретения билетов.
В целях привлечения дополнительных пассажиров и повышения лояльности пассажиров АО «Центральная ППК» планирует создание восемь туристических информационных центров на территории следующих станций и вокзалов: «Коломна», «Сергиев Посад», «Одинцово», «Дмитров», на центральных вокзалах Москвы: Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском.
АО «Центральная ППК» продолжает планомерное обновление подвижного состава. В 2018 году уже приобретено девять поездов, до конца года планируется приобрести еще 35 поездов.
Из 44 поездов, планируемых к приобретению в 2018 году, 24 поезда планируется приобрести для обслуживания Московских центральных диаметров (маршруты Подольск-Нахабино, Лобня — Одинцово). К концу года доля собственных поездов в общем парке эксплуатируемого подвижного состава составит 23,3%.
АО «Московско-Тверская ППК» продолжает выполнение работ по оснащению станций турникетами. В 2018 году планируется оснастить турникетами станции «Новоподрезково» (ввод в эксплуатацию — декабрь 2018-го), «Сходня» (ввод в эксплуатацию — декабрь 2018-го), «Крюково» (ввод в эксплуатацию — февраль 2019-го), выполнить проектно-изыскательские работы по установке турникетов на остановочном пункте «НАТИ», приобрести билетопечатающие автоматы.
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