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Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за дождя
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Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за дождя 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: ТАСС
Пробки в Москве вечером в четверг, 19 июля, достигли из-за 9 из 10 возможных баллов. Об это свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Вечером 19 июля в Москве пошел сильный дождь.
Пробки образовались на Садовом кольце по внешней и по внутренней стороне.
Движение также осложнено в центре города, на ТТК и на МКАД.
Ранее сообщалось, что в районе Медведковского лесопарка на МКАД разлилась соляная кислота.
В настоящее время проводятся работы по нейтрализации вещества, при этом уточняется, что угрозы нет. Движение в двух правых рядах МКАД было перекрыто.
Утром 19 июля на Крымском мосту в Москве столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.
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