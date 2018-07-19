Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за дождя

Пробки в Москве вечером в четверг, 19 июля, достигли из-за 9 из 10 возможных баллов. Об это свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Вечером 19 июля в Москве пошел сильный дождь.

Пробки образовались на Садовом кольце по внешней и по внутренней стороне.

Движение также осложнено в центре города, на ТТК и на МКАД.

Ранее сообщалось, что в районе Медведковского лесопарка на МКАД разлилась соляная кислота.

В настоящее время проводятся работы по нейтрализации вещества, при этом уточняется, что угрозы нет. Движение в двух правых рядах МКАД было перекрыто.

Утром 19 июля на Крымском мосту в Москве столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.