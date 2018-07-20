В города Подмосковья можно будет добраться на наземном метро уже в ближайшие годы

В ближайшее время жители Московского региона смогут на наземном метро добираться до городов Подмосковья , передает РИАМО

"Важнейшее значение принадлежит транспортной инфраструктуре, включая железнодорожное сообщение, в столице успешно работает МЦК, а в ближайшие годы пассажиры смогут проехать через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья с помощью наземного метро", — сообщил в среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в концертном зале «Зарядье» президент России Владимир Путин

Он добавил, что в городах необходимо внедрять современные технологии защиты окружающей среды.

Президент также поделился мнением, что российскую столицу можно назвать «законодательницей мод», так как именно Москва задает стандарты развития остальным мегаполисам и формирует качественную городскую среду проживания.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска . На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.

С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через Москву до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы диаметров синхронизируют с метрополитеном.

Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.

В Подмосковье и столице планируется построить около 450 километров железных дорог для Московских центральных диаметров.