Оценена загруженность дорог Москвы

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-востоке (в районе Лианозово), севере (в районе Левобережный), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), востоке (в районах Ивановское и Восточное Измайлово); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино); с внутренней стороны — на северо-западе (в районе Южное Тушино), западе (в районе Кунцево), юге (в районе Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), юго-востоке (в районах Капотня и Люблино).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Минском, Киевском и Новорязанском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на Ленинградском шоссе (в обоих направлениях). Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на севере — от Савеловского до Рижского вокзала и на юге — в районе Даниловский.