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Оценена загруженность дорог Москвы
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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-востоке (в районе Лианозово), севере (в районе Левобережный), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), востоке (в районах Ивановское и Восточное Измайлово); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино); с внутренней стороны — на северо-западе (в районе Южное Тушино), западе (в районе Кунцево), юге (в районе Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), юго-востоке (в районах Капотня и Люблино).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Минском, Киевском и Новорязанском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на Ленинградском шоссе (в обоих направлениях). Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на севере — от Савеловского до Рижского вокзала и на юге — в районе Даниловский.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Каменном мосту, Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на ул. Солянка, Пятницкая, Неглинная, Трубная.
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