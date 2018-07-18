Путин назвал Москву трендсеттером среди мегаполисов

Москва является законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов. Так оценил работу столичного градоначальника Сергея Собянина президент России Владимир Путин в ходе восьмого Московского урбанистического форума в парке «Зарядье».

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города, — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, за короткий срок в столице произошли грандиозные изменения: «Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства. Меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта: от метро и автобусов до современных цифровых платформ для такси. Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу создания качественной городской среды, восстанавливать уют городских московских улиц, сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр. И это не просто новые объекты, работы по благоустройству — изменения городской среды меняют по сути даже мировоззрение, самочувствие, настроение людей. Дополнительный импульс получают новые, в том числе креативные, индустрии, сфера услуг, малый бизнес, формируются современные, востребованные рабочие места».

Президент убежден, что уютная и доброжелательная атмосфера городов способна разрушать барьеры и стереотипы, а также укрепить доверие и изменить образ целой страны в глазах миллионов людей. И чемпионат мира это доказал:

Обновленные площади и улицы наших городов стали символом притяжения, дружбы, общения гостей из разных государств мира, а Никольскую улицу в Москве, мы с вами знаем, назвали главной футбольной улицей планеты на эти дни проведения чемпионата, — напомнил Путин.

«Вся страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный. Мы вкладываем действительно большие средства и усилия, и эти инвестиции — прежде всего в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека; эти усилия мы, конечно, будем продолжать», — заключил президент.

В свою очередь мэр Москвы подвел результаты преображения столицы и обозначил главные направления развития мегаполиса. По его словам, столица сумела предотвратить грядущий транспортный коллапс, преодолевая за несколько лет «тот путь, на который у других городов уходили столетия».

Столица выдержала наплыв миллионов болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Город образца 2010 года с ними бы не справился, — отметил Собянин.

На сегодняшний день улучшилась ситуация с московским образованием, благодаря апгрейду системы финансирования учебных заведений. Кроме того, колоссальные изменения претерпела и столичная инфраструктура: речь в первую очередь идет о масштабном проекте Московского центрального кольца. Упомянул Собянин и другой амбициозный проект — реновацию ветхого жилого фонда, которая охватывает более миллиона москвичей. Среди очевидных результатов грамотной градостроительной политики — колоссальный рост инвестиций в столице: их объем увеличился в 76 раз.