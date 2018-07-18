Транспортный комплекс Москвы готов помочь в обкатке беспилотного трамвая

Об этом заявил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

Ликсутов отметил, что без взаимодействия с транспортным комплексом «ПК Транспортные системы» сможет обкатывать трамвай только на заводе. По его словам, пока компания не обращалась к властям с такой заявкой.

Он добавил, что трамвай будут тестировать без пассажиров, в трамвайных депо. По словам Ликсутова, именно трамваи должна первыми перейти на беспилотное управление, поскольку в столице около 70% трамвайных путей обособлены от проезжей части.