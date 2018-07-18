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В метро Москвы появилось 15 туалетов с привязкой к карте «Тройка»
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В метро Москвы появилось 15 туалетов с привязкой к карте «Тройка» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«У нас был открытый конкурс. Выиграла компания, которая вызвалась в этих жёстких технических требованиях, которые мы им дали, поставить эти туалетные комплексы», — сказал Ликсутов, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что выбор был сделан в пользу наиболее загруженных станций с пересадками. Заммэра добавил, что стоимость услуги «будет доступной».
«Если мы увидим, что это востребовано и удобно, и не мешает другим пассажирам, то подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту программу», — заключил Ликсутов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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