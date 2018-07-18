В метро Москвы появилось 15 туалетов с привязкой к карте «Тройка»

«У нас был открытый конкурс. Выиграла компания, которая вызвалась в этих жёстких технических требованиях, которые мы им дали, поставить эти туалетные комплексы», — сказал Ликсутов, передаёт РИА Новости

Он отметил, что выбор был сделан в пользу наиболее загруженных станций с пересадками. Заммэра добавил, что стоимость услуги «будет доступной».

«Если мы увидим, что это востребовано и удобно, и не мешает другим пассажирам, то подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту программу», — заключил Ликсутов.