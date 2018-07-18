Первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год

Заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил чиновник, благодаря вводу первых двух диаметров будет создано почти 900 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки.

С таким заявлением Ликсутов выступил на брифинге «Транспорт в мегаполисе будущего».

Лобня и Нахабино — По его словам, общая протяжённость диаметров Одинцово Подольск составит 132 км. Первые диаметры планируется запустить в 2019 году.

Ранее Петербургский метрополитен назвал самые популярные станции во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщало Nation News.