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Первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год
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Первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год 

RT на русском 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как отметил чиновник, благодаря вводу первых двух диаметров будет создано почти 900 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки.
С таким заявлением Ликсутов выступил на брифинге «Транспорт в мегаполисе будущего».
По его словам, общая протяжённость диаметров Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск составит 132 км. Первые диаметры планируется запустить в 2019 году.
Ранее Петербургский метрополитен назвал самые популярные станции во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщало Nation News.
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