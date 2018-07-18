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Храмовый комплекс «Неопалимая Купина» в Отрадном будет сдан ко Дню города
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Храмовый комплекс «Неопалимая Купина» в Отрадном будет сдан ко Дню города 

Департамент градостроительной политики города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Возводился он по индивидуальному проекту известного архитектора Андрея Оболенского. Для того, чтобы придать внешний облик святыне, чтобы она гармонично вписалась в существующий городской ландшафт, за основу были взяты классические образы древнерусских храмов XV-XVIII веков, отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Шатровый храм представляет собой 36-метровый шатровый собор о девяти главках, который рассчитан на пятьсот прихожан. Храмовый комплекс представляет собой яркий запоминающийся образ, не имеющий аналогов в Москве, который гармонично вписался в окружающую постройку, и безусловно станет ее главным украшением, добавил Сергей Лёвкин.
При строительстве храма была использована сложная технология, которая позволила при помощи современных методов и материалов в короткие сроки сделать прочный современный аналог сводов древне-русских храмов.
По словам депутата Госдумы, советника Мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина, курирующего Программу по строительству православных храмов в Москве, сегодня ведутся работы по благоустройству прихрамовой территории. Специалисты до конца августа заасфальтируют около пяти тысяч квадратных метров площадей и дорожек, затем пройдет освящение храма, которое станет важным событием для жителей всего района Отрадное. Это заметное событие для жителей района и наглядное доказательство жизнеспособности и значимости Программы.
Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.
Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Возведённые в рамках Программы храмовые комплексы становятся своеобразными образовательными и духовно-просветительскими центрами.
Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.
От столичного Стройкомплекса Программу курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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