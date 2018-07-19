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В московской подземке установили 15 туалетов
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В московской подземке установили 15 туалетов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Московском метрополитене установили 15 туалетов. Как рассказал журналистам заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, они появились на станциях «Чкаловская», «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская», «Проспект мира» и других.
Оплатить посещение уборной можно при помощи проездных карт «Тройка». Сколько за это придется отдать, пока не уточняется. Однако цена будет доступной, уточнил Ликсутов.
Первый общественный туалет появился на станции «Проспект Мира» 18 сентября 2016 года. В него также можно было попасть только по «Тройке», но бесплатно. Проработала комната всего 55 дней, а затем ее демонтировали из-за технических недоработок. Очередной туалет появился в метро в мае прошлого года на станции «Библиотека имени Ленина». Однако спустя несколько месяцев его тоже закрыли.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в петербургском метро разъяснили отсутствие туалетов и мусорных урн.
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