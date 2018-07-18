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На станциях московского метро установили 15 туалетов
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На станциях московского метро установили 15 туалетов 

Мир24 41 минуту назад
Фото: Москва меняется
В московском метро установили 15 туалетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра по транспорту Максима Ликсутова.
Туалеты установлены на тех станциях, где наблюдается большой поток пассажиров, и есть пересадки, например, на пересадке с «Боровицкой» на «Библитотеку имени Ленина», «Проспекте мира», «Чкаловской», «Парке Культуры».
«Если мы увидим, что это востребовано и удобно и не мешает другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту программу», — отметил Ликсутов.
Оплатить услугу можно картой «Тройка». Стоимость посещения — 60 рублей. Всего Московский метрополитен планирует установить 38 мобильных туалетных комплексов (МТК).
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