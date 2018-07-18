На станциях московского метро установили 15 туалетов

Туалеты установлены на тех станциях, где наблюдается большой поток пассажиров, и есть пересадки, например, на пересадке с «Боровицкой» на «Библитотеку имени Ленина», «Проспекте мира», «Чкаловской», «Парке Культуры».

«Если мы увидим, что это востребовано и удобно и не мешает другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту программу», — отметил Ликсутов.

Оплатить услугу можно картой «Тройка». Стоимость посещения — 60 рублей. Всего Московский метрополитен планирует установить 38 мобильных туалетных комплексов (МТК).

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