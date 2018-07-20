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Реставрация арки Главного входа на ВДНХ завершена
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С. Собянин: Завершена реставрация арки Главного входа на ВДНХ 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем официальном сайте.
«Когда-то ВДНХ была самым красивым местом в Москве. В 2013 г. мы получили ее в состоянии, о котором и вспоминать не хочется. С тех пор шаг за шагом мы возрождаем былое величие ВДНХ. Завершена реставрация арки Главного входа 1954 г., архитектор Иннокентий Мельчаков», — написал мэр.
С. Собянин также рассказал, что скульптуру «Тракторист и колхозница», которая венчает арку, изваял скульптор Сергей Орлов. Эта статуя олицетворяет промышленность и сельское хозяйство. Фигуры держат над головой сноп колосьев.
Главный вход был построен в 1951-1954 гг. в ходе послевоенной реконструкции выставки. Он представляет собой триумфальную арку, которая, помимо украшения главного входа на выставку, также символизирует победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Арка оформлена в стиле сталинского ампира. Она состоит из шести пар колонн, завершенных антаблементом, и открывает перспективу Центральной аллеи ВДНХ. Колонны украшены барельефами с изображениями представителей сельскохозяйственных профессий. С учетом скульптурной композиции «Тракторист и колхозница», высота арки Главного входа составляет 32 м. К арке также пристроены два симметричных крыла, образующих полукруг.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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