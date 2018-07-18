Ещё
Количество мостов и эстакад в Москве увеличилось вдвое с 2000 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество мостов и эстакад в Москве увеличилось вдвое с 2000 года 

Москва меняется 33 минуты назад
Фото: Москва меняется
Об этом в рамках проведения МУФ-2018 сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.
«Мы вдвое увеличили количество эстакадных и мостовых пространств», — заявил Гасан Гасангаджиев.
По материалам презентации руководителя департамента, в 2000 г. в Москве было 384 мостовых и эстакадных сооружения.
Фото © Полина Наведкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Количество мостов и эстакад в Москве увеличилось вдвое с 2000 года появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
На МЦД могут внедрить бесконтактную систему оплаты проезда Москва способна самостоятельно реализовать большую часть городских программ развития Первый дом, построенный по всем стандартам реновации появится в 2020 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной141
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры139
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа144
В Москве введен план «Перехват»176
Афганистан захотел извинений от России79
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение