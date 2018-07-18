Количество мостов и эстакад в Москве увеличилось вдвое с 2000 года 

Об этом в рамках проведения МУФ-2018 сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.
«Мы вдвое увеличили количество эстакадных и мостовых пространств», — заявил Гасан Гасангаджиев.
По материалам презентации руководителя департамента, в 2000 г. в Москве было 384 мостовых и эстакадных сооружения.
Фото © Полина Наведкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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