Количество мостов и эстакад в Москве увеличилось вдвое с 2000 года

Об этом в рамках проведения МУФ-2018 сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев «Мы вдвое увеличили количество эстакадных и мостовых пространств», — заявил Гасан Гасангаджиев. По материалам презентации руководителя департамента, в 2000 г. в Москве было 384 мостовых и эстакадных сооружения. Фото © Полина Наведкина / Москва меняется Текст © Антон Волошин / Москва меняется Сообщение Количество мостов и эстакад в Москве увеличилось вдвое с 2000 года появились сначала на Москва Меняется.