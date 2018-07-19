АЗС на Киевском шоссе планируется реконструировать

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 12 июля 2018 года согласилась с внесением изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: поселок Московский, поселение Института Полиомиелита, 26 км Киевского шоссе, участок 12ю для реконструкции объекта.

В настоящее время по указанному адресу расположена плоскостная автозаправочная станция.

«Инвестор намерен реконструировать автозаправочную станцию, после чего она превратится в современный автозаправочный комплекс с сопутствующими услугами. Площадь объекта увеличится до 1 000 квадратных метров», — пояснил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссия Константин Тимофеев.

Проект изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы будет вынесен на публичные слушания.