Москва вошла в пятерку самых освещенных в ночное время городов мира

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира по ночам, также столица является лидером в области создания комфортной городской среды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков «Москва сегодня в числе пяти городов, является одним из самых освещенных в ночное время городов мира. Помимо Москвы, это Лондон и Париж, Токио и Нью-Йорк », — сказал Бирюков. Он добавил, что Москва является мировым лидером в области создания комфортной городской среды. Ранее Бирюков объявил, что в рамках восстановления исторического образа Москвы на все центральные улицы столицы вернули исторические светильники.