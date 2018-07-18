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Москва вошла в пятерку самых освещенных в ночное время городов мира
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Москва вошла в пятерку самых освещенных в ночное время городов мира 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира по ночам, также столица является лидером в области создания комфортной городской среды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Москва сегодня в числе пяти городов, является одним из самых освещенных в ночное время городов мира. Помимо Москвы, это Лондон и Париж, Токио и Нью-Йорк», — сказал Бирюков.
Он добавил, что Москва является мировым лидером в области создания комфортной городской среды.
Ранее Бирюков объявил, что в рамках восстановления исторического образа Москвы на все центральные улицы столицы вернули исторические светильники.
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