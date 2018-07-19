Гостей ждут роботы и электрокары

«День без турникетов» охватит 35 площадок, рассказал глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

— Алексей Анатольевич, в этот раз «День без турникетов» превратится в настоящий промышленный уик-энд, когда в течение трех дней 35 производств и технопарков станут открытыми для горожан площадками. Как себя зарекомендовала акция, много ли желающих заглянуть за обычно закрытые двери столичных предприятий?

— Спрос на инициированные Департаментом и правительством Москвы мероприятия растет. Москвичам очень нравится «День без турникетов», мы видим это по тому ажиотажу, который царит во время записи на экскурсии на предприятия. У горожан появились свои фавориты, куда они стремятся попасть в первую очередь. В то же время сами предприятия настроены на то, чтобы максимально широко осветить свою работу, показать производственные линии. С удовольствием приходят семьями. Мы показывали, что работать на производстве не менее престижно, чем в офисе. И если в первой пробной акции приняли участие 600 человек, то теперь их число измеряется тысячами.

— Отслеживаете ли как-то отзывы посетителей, пришедших на экскурсии?

— Я сам читаю отзывы в соцсетях, и один из недавних был своего рода вызовом для нас. Москвич предложил проводить такие акции не раз в квартал, а каждый месяц или даже еженедельно.

— Готовы принять такой вызов?

— У нас есть идеи сделать подобные мероприятия более частыми, но количество предприятий будет тогда уменьшено.

— Что именно могут увидеть горожане на заводах, что их там привлечет?

— Я сам лично посещал в такой день одно из столичных производств. Часовой завод вызвал большой интерес у горожан. Это же здорово, когда вначале ты видишь сырье — полоску металла, которая затем «путешествует» по всем технологическим линиям и превращается в изящные, элегантные часы. На таких экскурсиях можно также посетить заводы, производящие мороженое, напитки, увидеть, как кроят обувь, создают сложные механизмы. Это невероятно интересно не только для взрослых, но и для детей.

— А что предприятиям дают такие экскурсии?

— Во-первых, это удачный маркетинг: предприятие рассказывает о себе, о своей продукции горожанам. Особенно это актуально для тех фабрик, которые выпускают одежду, обувь, производят продукты питания. Во-вторых, подобные акции повышают доверие к заводам. Из чего производят колбасу, как получают соки и молочные коктейли — людям это интересно, они рассматривают оборудование, видят весь процесс от поставки сырья до упаковки. В-третьих, для города «День без турникетов» — это отличная возможность популяризировать рабочие профессии.

— То есть благодаря экскурсиям вы хотите разбить стереотип о непрестижности работы на заводе?

— Совершенно верно. Подростки, которых очень много на наших акциях, видят современные линии производств. Уровень чистоты на предприятиях, как в больницах. Люди ходят в халатах, проводят точнейшие операции, им помогают роботы. Так дети знакомятся с профессиями, могут для себя сформировать мнение о том деле, которым хотели бы заняться в будущем. Возможно, кто-то из них потом станет инженером, другие же пойдут работать на высокотехнологичное предприятие. И для родителей, и для их детей — учеников средних и старших классов — важно именно в школе определиться с будущей специализацией, понять, к чему есть склонности у ребенка.

— Экскурсии организованы и в детских технопарках. Чем эти площадки заинтересуют горожан?

— Наши детские технопарки обладают двумя самыми главными функциями: индустриальной и образовательной. Каждый детский технопарк дарит уникальную возможность попробовать различные компетенции. Ребятам, пришедшим на экскурсии, интересно собрать конструктор, напечатать на 3D-принтере свой первый сувенир. После таких акций подростки записываются на мастер-классы и затем могут остаться на длительные программы обучения.

— Какие направления, курсы востребованы в детских технопарках?

— Робототехника, лаборатории, занимающиеся программированием, — все эти направления сегодня востребованы практически в каждой отрасли. Те же информационные технологии пронизывают все сферы нашей жизни. В детском технопарке «Москва», к примеру, участников экскурсии ждут мастер-классы по энергетике. Они смогут поучаствовать в сборке ветряков, узнать про альтернативные источники энергии, им расскажут о робототехнике и обучат азам промышленного дизайна. Детские технопарки «Мосгормаш», «Кулибин Про», РГСУ, МФЮА и «Абстракт» также ждут гостей на свои мероприятия. Интересны направления, связанные с новыми современными материалами. Ребята готовы осваивать достаточно сложные технологии по применению композитов.

— А что из композитов могут сделать подростки? Все-таки сложный материал…

— Маленькие сувениры, клюшку, которые они могут потом забрать с собой.

— Москвичи смогут посетить и «взрослые» технопарки?

— Да, в нашем списке их тоже много. А еще мы подготовили музыкальный сюрприз: во время акции «День без турникетов» выступит группа Animal ДжаZ.

СПРАВКА

21 июля в технопарке «Нагатино» представят один из самых необычных литературно-театральных проектов — «БеспринцЫпные чтения», объединившие 13 писателей и более 50 актеров из разных стран. Старт в 13:00. А в 19:30 здесь же выступит легендарная рок-группа Animal ДжаZ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— «День без турникетов» — масштабный праздник. Участников ждут экскурсии по наукоемким предприятиям, мастер-классы в детских технопарках, встречи со специалистами в области технологий. Мы ожидаем, что в акции примут участие более 10 тысяч человек. Это уникальная возможность открыть для себя промышленную Москву с неизвестной стороны, поучаствовать в создании инноваций, научиться новому и просто интересно провести свой досуг в компании семьи и друзей.