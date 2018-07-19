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«День без турникетов» встретит своих гостей новой программой
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«День без турникетов» встретит своих гостей новой программой 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Городская акция «День без турникетов» пройдет с 19 по 21 июля. Ожидается, что в ней примут участие более 10 тысяч человек.
«День без турникетов» — уникальная возможность для москвичей открыть для себя индустриальную Москву, понаблюдать за производственным процессом, а также посетить научно-образовательные лекции и послушать любимых исполнителей прямо на промышленных предприятиях и технопарках.
В июле к акции «День без турникетов» присоединились 38 предприятий и технопарков. Москвичи смогут увидеть производство напитков, мороженого, самолетов, обуви, мебели, медицинского оборудования, посетить объекты оборонной промышленности.
«Уже второй раз помимо экскурсий и мастер-классов мы готовим специальную развлекательную программу: в этот раз это концерт Animal ДжаZ и проект «БеспринцЫпные чтения» с участием известных авторов и актеров, — подчеркнул Алексей Фурсин. — Новый формат дает нам больше возможностей показать горожанам, что такое современная промышленная Москва. Должен признать, что акция в который раз вызывает огромный ажиотаж — регистрация на многие активности закрывается в течение первых трех дней».
В начале июня этого года на проекте «Активный гражданин» завершилось голосование «День без турникетов». Горожане высказали свои пожелания в отношении промышленных предприятий, где они хотели бы побывать. Самыми популярными стали кондитерские производства, за них проголосовало 12% человек. Также активные граждане заинтересовались экскурсиями на хлебокомбинаты и предприятия авиационной сферы, эти промышленные объекты набрали по 11% голосов. Кроме того, выбирались форматы мероприятий: 44% участников голосования отдали предпочтение интерактивной программе «Сделай сам», которая дает возможность всем желающим поучаствовать в производственном процессе.
«Голосование «День без турникетов» прошло в проекте впервые, однако привлекло внимание более чем 215 тысяч человек. Жителям столицы интересно заглянуть на «кухню» городской промышленности», — отметила Председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
20 июля в столичных технопарках пройдут лекции экспертов о будущем технологий: искусственный интеллект, беспилотный транспорт, роботы, космос.
Кроме экскурсий на заводы и технопарки 19-21 июля запланированы экскурсии проекта «МосПромАрт» и «Москва глазами инженера». Участники смогут открыть для себя историю промышленной Москвы. Экскурсии пройдут по Московскому центральному кольцу, «Трехгорной мануфактуре», кластерам «Арма» и «Артплей».
На Чистопрудном бульваре в рамках акции открылась фотовыставка индустриальной столицы «Москва глазами горожан». Свой взгляд на Москву и индустриальные объекты представили известные столичные фотографы: Виктор Бойко, Наталия Гарцева, Александр Земляниченко мл., Григорий Ярошенко.
Первая акция прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришли около 600 человек. С тех пор участниками акции стали свыше 25 тысяч человек и более 100 промышленных производств столицы. Последняя акция прошла в мае, в ней приняли участие более 70 предприятий.
Июльская акция станет первой, участие в которой примут предприятия Московской области.
Регистрация на дополнительные активности в рамках проекта доступна на сайте до 19 июля: https://www.mos.ru/city/projects/bezturniketov/
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