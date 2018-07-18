19 июля руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский примет участие в пресс-конференции «Подготовка к проведению конференции Всемирной ассоциации лучших зоопарков…

Также в пресс-конференции примут участие:

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Е. Черемин

Генеральный директор Исполнительного Офиса ВАЗА Даг Кресс

Пресс-атташе Исполнительного Офиса ВАЗА Гавриэль Кирк-Коэн

Генеральный директор Московского зоопарка С. В. Акулова

Президент Московского зоопарка В. В. Спицин

На съезде Ассоциации в 2021 году соберутся директора лучших зоопарков мира, чтобы обсудить вопросы организации работы своих учреждений, а также проблемы мирового значения по части экологии и природоохранной деятельности. Московский зоопарк является членом WAZA с 1996 года. Честь проводить Ежегодную конференцию выпала Московскому зоопарку впервые.

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