19 июля руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский примет участие в пресс-конференции «Подготовка к проведению конференции Всемирной ассоциации лучших зоопарков… 

Также в пресс-конференции примут участие:
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовский
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Е. Черемин
Генеральный директор Исполнительного Офиса ВАЗА Даг Кресс
Пресс-атташе Исполнительного Офиса ВАЗА Гавриэль Кирк-Коэн
Генеральный директор Московского зоопарка С. В. Акулова
Президент Московского зоопарка В. В. Спицин
На съезде Ассоциации в 2021 году соберутся директора лучших зоопарков мира, чтобы обсудить вопросы организации работы своих учреждений, а также проблемы мирового значения по части экологии и природоохранной деятельности. Московский зоопарк является членом WAZA с 1996 года. Честь проводить Ежегодную конференцию выпала Московскому зоопарку впервые.
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и охраны окружающей среды Москвы