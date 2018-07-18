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19 июля руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский примет участие в пресс-конференции «Подготовка к проведению конференции Всемирной ассоциации лучших зоопарков…
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19 июля руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский примет участие в пресс-конференции «Подготовка к проведению конференции Всемирной ассоциации лучших зоопарков… 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Также в пресс-конференции примут участие:
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовский
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Е. Черемин
Генеральный директор Исполнительного Офиса ВАЗА Даг Кресс
Пресс-атташе Исполнительного Офиса ВАЗА Гавриэль Кирк-Коэн
Генеральный директор Московского зоопарка С. В. Акулова
Президент Московского зоопарка В. В. Спицин
На съезде Ассоциации в 2021 году соберутся директора лучших зоопарков мира, чтобы обсудить вопросы организации работы своих учреждений, а также проблемы мирового значения по части экологии и природоохранной деятельности. Московский зоопарк является членом WAZA с 1996 года. Честь проводить Ежегодную конференцию выпала Московскому зоопарку впервые.
Аккредитация СМИ проводится по тел. : +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru  Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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