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Исследование: Каждый второй турист готов активно рекомендовать Москву к посещению
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Исследование: Каждый второй турист готов активно рекомендовать Москву к посещению 

Агентство «Москва» 1 час назад
По данным исследования, каждый второй из российских и иностранных туристов готов рекомендовать Москву к посещению. Об этом журналистам сообщил партнер-эксперт Boston Consulting Group, глава экспертной практики по работе с госсектором Константин Полунин на пресс-конференции, посвященной результатам исследования развития комфортной городской среды.
«Мы сейчас провели анализ по количеству людей, которые формируют мнение, оставляют здесь деньги. Каждый второй российский и иностранный турист готов активно рекомендовать Москву, оказавшись здесь. Это изменение восприятия не только горожан, но и туристов», — заявил К. Полунин.
Он отметил, что Москва занимает второе место в мире по количеству фестивалей.
«Москва на втором месте в мире по количеству фестивалей. Каждые два дня в Москве проходит фестиваль, людям стало куда ходить — это парки, это зеленые зоны. Москва — один из лидеров по пешей доступности для граждан парков и зеленых зон», — заключил К. Полунин.
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