Исследование: Каждый второй турист готов активно рекомендовать Москву к посещению

По данным исследования, каждый второй из российских и иностранных туристов готов рекомендовать Москву к посещению. Об этом журналистам сообщил партнер-эксперт Boston Consulting Group, глава экспертной практики по работе с госсектором Константин Полунин на пресс-конференции, посвященной результатам исследования развития комфортной городской среды.

«Мы сейчас провели анализ по количеству людей, которые формируют мнение, оставляют здесь деньги. Каждый второй российский и иностранный турист готов активно рекомендовать Москву, оказавшись здесь. Это изменение восприятия не только горожан, но и туристов», — заявил К. Полунин.

Он отметил, что Москва занимает второе место в мире по количеству фестивалей.

«Москва на втором месте в мире по количеству фестивалей. Каждые два дня в Москве проходит фестиваль, людям стало куда ходить — это парки, это зеленые зоны. Москва — один из лидеров по пешей доступности для граждан парков и зеленых зон», — заключил К. Полунин.