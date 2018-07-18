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С. Собянин: Москва может стать одним из мировых лидеров в области здравоохранения
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С. Собянин: Москва может стать одним из мировых лидеров в области здравоохранения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Москва может стать одним из лучших городов мира в области здравоохранения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва-24».
«У нас есть технологии, у нас люди, прекрасные врачи. И есть видение, как дальше должно развиваться здравоохранение. Поэтому мы точно будем продвигаться в этой отрасли. Я считаю, что Москва может быть одним из лучших городов мира в области здравоохранения для людей», — заявил С. Собянин.
Он подчеркнул, что здравоохранение является приоритетной отраслью для Москвы. «Все равно эта отрасль — номер один. Это то, чем мы должны заниматься», — добавил С. Собянин.
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