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Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира
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Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Недвижимость. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, сообщил в среду на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Москва сегодня в числе пяти городов является одним из самых освещенных в ночное время городов мира. Помимо Москвы, это Лондон и Париж, Токио и Нью-Йорк", — сказал он, отметив, что российская столица является мировым лидером по созданию комфортной городской среды.
Бирюков напомнил, что за последнее время в Москве прошла реконструкция более 300 улиц, ведется создание комфортной среды в более чем 500 парках, отремонтировано 3,6 тысячи исторических зданий и сооружений.
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