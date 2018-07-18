Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира

МОСКВА , 18 июл — РИА Недвижимость. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, сообщил в среду на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков

"Москва сегодня в числе пяти городов является одним из самых освещенных в ночное время городов мира. Помимо Москвы, это Лондон и Париж, Токио и Нью-Йорк ", — сказал он, отметив, что российская столица является мировым лидером по созданию комфортной городской среды.

Бирюков напомнил, что за последнее время в Москве прошла реконструкция более 300 улиц, ведется создание комфортной среды в более чем 500 парках, отремонтировано 3,6 тысячи исторических зданий и сооружений.