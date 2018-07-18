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Около 129 тысяч списанных книг раздали столичные библиотеки
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Около 129 тысяч списанных книг раздали столичные библиотеки 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Столичные библиотеки продолжают раздавать списанные книги. В рамках третьего этапа проекта «Списанные книги» горожане уже забрали около 129 тысяч изданий, сообщает Агентство «Москва». К акции присоединилась и библиотека № 191 района Черемушки.
«Около 129 тысяч книг, которые были списаны из фондов библиотек Департамента культуры Москвы, нашли новых владельцев с начала июля. Порядка 127 тысяч экземпляров пополнили домашние библиотеки жителей города, а более двух тысяч изданий забрали госучреждения — дома культуры, парки и другие читальни», — говорится в сообщении.
На сегодня в библиотеке Черемушек, которая находится на улице Обручева, дом 51, ждут своих обладателей 32 книги, как отечественных, так и зарубежных авторов. Полный список книг можно увидеть на портале списанные-книги.рф. Также на портале можно выбрать интересующее издание и забронировать его. При этом редкие издания и книжные новинки списываться не будут. Порталом смогут воспользоваться не только частные лица, но и учреждения (другие библиотеки, дома культуры, театры), общественные и коммерческие организации.
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