Пассажирам венского метро раздали 14 тысяч бесплатных дезодорантов

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Власти австрийской столицы в рамках специальной кампании раздали пассажирам метро 14 тысяч бесплатных дезодорантов, сообщает издание Krone.

Возглавила акцию советница магистрата по транспортным вопросам Ули Сима.

Получить так называемый «охлаждающий пакет» смогли пассажиры, воспользовавшиеся линией U6 столичного метро. Подарок представляет собой небольшую упаковку с картой метро и надписью «Еще больше уверенности в пути». Как заявила Сима, жителям Вены не стоит воспринимать акцию как оскорбление в свой адрес.

Таблоид Bild уточняет, что лишь половина вагонов метро города оборудованы системой кондиционирования. Сбавить градус жары в поездах помогают солнцезащитные пленки и новые вентиляционные отверстия.

В будущем венское метро намерено бороться не только с запахом пота. С сентября в вагонах будет запрещено есть ароматные блюда, вроде пиццы, кебабов или пасты.