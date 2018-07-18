Жители САО станут участниками проекта «Гуляем по Москве» 

В рамках фестиваля «Цветочный джем» в столице реализуется проект «Гуляем по Москве». Горожане могут стать участниками бесплатных экскурсий, которые будут проходить в зеленых зонах. Гиды расскажут, как создавались парки несколько веков назад и какие растения цвели тогда в клумбах. В список согласованных маршрутов вошла и усадьба Михалково, расположенная на севере столицы.
«Каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Сопровождать гостей будут гиды проекта «Гуляем по Москве», — уточняется на официальном сайте мэрии Москвы. — Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек».
На экскурсии по Михалково расскажут, как разбогател хозяин имения и наставник императора Павла I Никита Панин. Также гости смогут узнать причину, по которой он попал в немилость у Екатерины Великой — матери своего любимого ученика. Экскурсии пройдут 31 июля и 10 августа. (еп)