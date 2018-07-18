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Москвичи смогут посетить предприятия и технопарки в рамках акции «День без турникетов»
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Москвичи смогут посетить предприятия и технопарки в рамках акции «День без турникетов» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут посетить промышленные предприятия и технопарки, понаблюдать за производственным процессом и послушать научно-образовательные лекции во время городской акции «День без турникетов», которая пройдет в столице с 19 по 21 июля. Об этом сообщает в среду пресс-служба проекта «Активный гражданин», в рамках которого горожане могли выбрать какие экскурсии они хотят посетить.
"В июле к акции «День без турникетов» присоединились 38 предприятий и технопарков. Москвичи смогут увидеть производство напитков, мороженого, самолетов, обуви, мебели, медицинского оборудования, посетить объекты оборонной промышленности", — говорится в сообщении.
Свои пожелания по экскурсиям жители Москвы могли выразить на портале «Активный гражданин». Как сообщает пресс-служба, большинство жителей заинтересовались экскурсиями на хлебокомбинаты и предприятия авиационной сферы, эти промышленные объекты набрали по 11% голосов. При этом 44% участников голосования в качестве предпочтительного формата мероприятия выбрали интерактивную программу «Сделай сам», которая дает возможность всем желающим поучаствовать в производственном процессе.
"Голосование «День без турникетов» прошло в проекте впервые, однако привлекло внимание более чем 215 тыс. человек. Жителям столицы интересно заглянуть на «кухню» городской промышленности", — приводит пресс-служба слова председателя комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук.
В прошлой году в акции «День без турникетов», которая проходила в Москве с 11 по 12 мая, приняло участие порядка 10 тыс. столичных жителей и около 70 городских предприятий.
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