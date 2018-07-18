Москвичи смогут посетить предприятия и технопарки в рамках акции «День без турникетов»

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Жители Москвы смогут посетить промышленные предприятия и технопарки, понаблюдать за производственным процессом и послушать научно-образовательные лекции во время городской акции «День без турникетов», которая пройдет в столице с 19 по 21 июля. Об этом сообщает в среду пресс-служба проекта «Активный гражданин», в рамках которого горожане могли выбрать какие экскурсии они хотят посетить.

"В июле к акции «День без турникетов» присоединились 38 предприятий и технопарков. Москвичи смогут увидеть производство напитков, мороженого, самолетов, обуви, мебели, медицинского оборудования, посетить объекты оборонной промышленности", — говорится в сообщении.

Свои пожелания по экскурсиям жители Москвы могли выразить на портале «Активный гражданин». Как сообщает пресс-служба, большинство жителей заинтересовались экскурсиями на хлебокомбинаты и предприятия авиационной сферы, эти промышленные объекты набрали по 11% голосов. При этом 44% участников голосования в качестве предпочтительного формата мероприятия выбрали интерактивную программу «Сделай сам», которая дает возможность всем желающим поучаствовать в производственном процессе.

"Голосование «День без турникетов» прошло в проекте впервые, однако привлекло внимание более чем 215 тыс. человек. Жителям столицы интересно заглянуть на «кухню» городской промышленности", — приводит пресс-служба слова председателя комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук

В прошлой году в акции «День без турникетов», которая проходила в Москве с 11 по 12 мая, приняло участие порядка 10 тыс. столичных жителей и около 70 городских предприятий.