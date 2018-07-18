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Ермолаев: «Умный город» поможет москвичам экономить время (видео)
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Ермолаев: «Умный город» поможет москвичам экономить время (видео) 

Российская Газета 1 час назад
К 2030 году Москва станет городом будущего, в инфраструктуре которого активно используются цифровые технологии. Это возможно благодаря программе «Умный город», которую разрабатывает департамент информационных технологий столицы. Главная цель стратегии — благодаря новейшим технологиям сделать мегаполис максимально удобным и повысить качество жизни москвичей. Руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев на полях Московского урбанистического форума рассказал «РГ» о том, как в обозримом будущем «искусственный интеллект» проявит себя в сферах образования, здравоохранения, строительства, жкх.
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