На станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» вернулись строители

Петербуржцы заметили, что к новой станции метро «Беговая» уже несколько ночей приезжает спецтранспорт, в пресс-службе метрополитена подтвердили: на «Беговой» и «Новокрестовской» снова ведут строительные работы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Там по ночам устраняют замечания, которые возникли у чиновников Смольного за время эксплуатации станций.

Во время проведения чемпионата мира по футболу любые строительные работы в подземке были запрещены.

Теперь пришло время устранить недоделки.

Из данных на сайте госзакупок следует, что контракт на возведение новых станций освоен на 29,3 миллиарда рублей из заявленных 31,6 миллиардов. Работы проводятся в ночное время.

Напомним, станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» открылись в конце мая, дни ЧМ-2018 новые станции наряду с «Крестовским островом» вошли в тройку самых востребованных в петербургском метро.