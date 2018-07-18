Семь зеленых зон на северо-востоке столицы станут площадками фестиваля «Московское кино»

Семь зеленых зон на северо-востоке столицы станут площадками фестиваля «Московское кино», который пройдет в столице с 1 августа по 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, гостей фестиваля ожидают не только бесплатные кинопоказы, но и различные мастер-классы, лекции, встречи с российскими актерами и режиссерами и многое другое. Они будут проходить еженедельно со среды по воскресенье с 12.00 до 22.00.

Адреса проведения фестиваля «Московское кино» в СВАО: площадка перед ТЦ «Эго Молл» в проезде Дежнёва, д. 27, стр. 1; зеленая зона на улице Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1; площадка на Северодвинской улице, д. 11, к. 1; парк «Сад будущего» со стороны улицы Вильгельма Пика, станция метро «Ботанический сад»; зеленая зона на берегу Алтуфьевского пруда на улице Новгородская, д. 38; парк Победы в Юрловском проезде, д. 6; парк «Ангарские пруды» на улице Ангарская, д. 45, к. 1. (ис)