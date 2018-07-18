ВТБ и правительство Москвы запустят приложение «Мой умный город» 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВТБ и правительство Москвы осенью запустят приложение «Мой умный город», которое позволит оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, школьное питание, пополнять карту «Тройка» и много другое, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Осенью мы совместно с правительством Москвы планируем запустить приложение «Мой умный город», — сказал он, выступая на московском урбанистическом форуме.
Глава ВТБ пояснил, что этот проект объединит информационные сервисы Москвы и платежные сервисы госбанка. «Вся умная Москва будет собрана в одном приложении», — добавил он.
Кроме того, по словам Костина, ВТБ, который обслуживает карту москвича, начнёт постепенный перевод всех типов социальных карт на единый носитель.
Костин отметил, что сегодня в Москве приоритет развития — это комфорт живущих в ней людей. Он напомнил, что ВТБ является, в частности, одним из главных финансовых партнеров строительства московского метро, а также знаковых городских объектов.