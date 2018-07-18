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Городские сервисы объединят в приложение «Мой умный город»
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Городские сервисы объединят в приложение «Мой умный город» 

Москва24 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В приложении "Мой умный город", которое планируется запустить осенью, объединят все городские сервисы. Об этом рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме — 2018.
Он пояснил, что благодаря проекту можно будет оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, штрафы ГИБДД, детский сад. Кроме того, появится возможность получать упоминания о сроках платежей, заказывать такси, пополнять карту "Тройка", покупать билеты на культурные мероприятия и голосовать в "Активном гражданине", сообщает Стройкомплекс Москвы.
Создается также единая карта москвича, добавил Костин. По его словам, с июля все виды социальных карт начнут переводить на один носитель.
Московский урбанистический форум проходит в "Зарядье" до 22 июля. Ему тема — "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Участники обсудят результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к современным требованиям и другое.
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