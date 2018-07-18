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На «Беговой» и «Новокрестовской» возобновились строительные работы
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На «Беговой» и «Новокрестовской» возобновились строительные работы 

Собака.ru 48 минут назад
Фото: Собака.ru
На новых станциях метро «Беговая» и «Новокрестовская» возобновили строительные работы по устранению замечаний, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен». Строители не могли продолжить работу во время ЧМ — они были запрещены. Ремонт на станциях проходит исключительно по ночам.
12 июля на станции метро «Беговая» очевидцы заметили, как по стенам льется вода. Они также заметили полиэтилен, которым словно попытались прикрыть место «пробоины»
Новую станцию открыли к ЧМ в мае. «Беговая», как и «Новокрестовская», является станцией мелкого заложения. Она имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения..
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