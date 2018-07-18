Тяжелые дорожные стройки завершат за пять лет

18 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин посетил стенд газеты «Вечерняя Москва» на Московском урбанистическом форуме — 2018. Он дал эксклюзивное интервью корреспондентам газеты. Полную версию интервью «ВМ» опубликует в ближайшее время, а пока — приводим самые знаковые заявления вице-мэра.

Транспортный каркас

«Тяжелые» стройки дорог — трех хорд и Южной рокады — будут завершены до 2023 года.

За это время будет создана главная основа нового транспортного каркаса Москвы.

Юго-Восточная хорда будет построена поэтапно. Вначале будет создана связка от Нижегородской улицы до Третьего транспортного кольца, в настоящее время дорога находится в проектировании.

— Кроме того, мы будем развивать поперечные связки, в том числе в Новой Москве, — сказал заммэра.

Он отметил, что в первую очередь присоединенные территории получат развитие до Ватутинок и Троицка. Именно там будут проложены основные магистрали и возведены станции метро.

Карта метрополитена

В то же время столичные власти определили этажность ввода новых отрезков линий метро. На карте Московского метрополитена появятся новые станции на Большом кольце, Кожуховской, Сокольнической, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской ветках.

— В этом году приступим к строительству линии от «Улицы Новаторов» до Коммунарки, ветка заработает к 2023 году, — заявил Марат Хуснуллин. — Также в этом году закончим продление Сокольнической линии метро до «Столбова».

В перспективе построить Рублево-Архангельскую линию, запустить ветку от «Кленового бульвара» до Щербинки, продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внукова.

— Уже строим камеру для старта щита, — сказал он.

Центральные диаметры

Помимо этого, Марат Хуснуллин заявил, что на базе станции «Саларьево» заработает транспортно-пересадочный узел. В его составе — общественно-деловой центр, который распахнет свои двери в сентябре.

— Кроме того, существующую и создаваемую сеть московского метро планируется интегрировать с центральными диаметрами и Московским центральным кольцом, — рассказал он о последующих планах.

СПРАВКА

Обсуждая инфраструктуру, созданную к чемпионату мира по футболу в Москве, Марат Хуснуллин сказал, что в детстве играл в футбол и стоял на воротах.

— Появилось желание вернуться в футбол. Настолько созданная нами инфраструктура на мое мнение повлияла, — добавил он.