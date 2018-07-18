Тяжелые дорожные стройки завершат за пять лет 

18 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин посетил стенд газеты «Вечерняя Москва» на Московском урбанистическом форуме — 2018. Он дал эксклюзивное интервью корреспондентам газеты. Полную версию интервью «ВМ» опубликует в ближайшее время, а пока — приводим самые знаковые заявления вице-мэра.
Транспортный каркас
«Тяжелые» стройки дорог — трех хорд и Южной рокады — будут завершены до 2023 года.
За это время будет создана главная основа нового транспортного каркаса Москвы.
Юго-Восточная хорда будет построена поэтапно. Вначале будет создана связка от Нижегородской улицы до Третьего транспортного кольца, в настоящее время дорога находится в проектировании.
— Кроме того, мы будем развивать поперечные связки, в том числе в Новой Москве, — сказал заммэра.
Он отметил, что в первую очередь присоединенные территории получат развитие до Ватутинок и Троицка. Именно там будут проложены основные магистрали и возведены станции метро.
Карта метрополитена
В то же время столичные власти определили этажность ввода новых отрезков линий метро. На карте Московского метрополитена появятся новые станции на Большом кольце, Кожуховской, Сокольнической, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской ветках.
— В этом году приступим к строительству линии от «Улицы Новаторов» до Коммунарки, ветка заработает к 2023 году, — заявил Марат Хуснуллин. — Также в этом году закончим продление Сокольнической линии метро до «Столбова».
В перспективе построить Рублево-Архангельскую линию, запустить ветку от «Кленового бульвара» до Щербинки, продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внукова.
— Уже строим камеру для старта щита, — сказал он.
Центральные диаметры
Помимо этого, Марат Хуснуллин заявил, что на базе станции «Саларьево» заработает транспортно-пересадочный узел. В его составе — общественно-деловой центр, который распахнет свои двери в сентябре.
— Кроме того, существующую и создаваемую сеть московского метро планируется интегрировать с центральными диаметрами и Московским центральным кольцом, — рассказал он о последующих планах.
СПРАВКА
Обсуждая инфраструктуру, созданную к чемпионату мира по футболу в Москве, Марат Хуснуллин сказал, что в детстве играл в футбол и стоял на воротах.
— Появилось желание вернуться в футбол. Настолько созданная нами инфраструктура на мое мнение повлияла, — добавил он.