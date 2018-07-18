Ещё
Метро, ТПУ, железнодорожные линии и дороги объединят в единую сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метро, ТПУ, железнодорожные линии и дороги объединят в единую сеть 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В Москве к 2023 году планируется сформировать современную транспортную систему. В одну систему свяжут метро, железнодорожные линии, ТПУ и автомобильные дороги. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Разные виды транспорта свяжут транспортно-пересадочные узлы. По прогнозам, они снизят загруженность московских дорог на семь процентов.
«С учетом реализации проектов Большой кольцевой линии метро, новых радиальных веток, а также Московских центральных диаметров общая протяженность линий подземного и наземного метро составит одну тысячу километров. Строительство нового дорожного кольца из хорд и рокад, развитие сети автомобильных дорог, а также реализация проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги позволит за 2011–2023 годы ввести более 1300 километров улично-дорожной сети. Таким образом, к 2023 году произойдет настоящий прорыв в развитии транспортной системы Москвы», — сказал М. Хуснуллин.
С 2011 года в столице построили, реконструировали и открыли для движения 815 километров дорог, 227 мостов, тоннелей и эстакад. Кроме того, появилось 215 новых наземных и подземных пешеходных переходов. В планах на ближайшие пять лет строительство 485 километров дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад и 60 пешеходных переходов.
Не менее интенсивно продолжит развиваться рельсовый транспорт: к 2023 году в столичном метро появится еще 135 километров линий, 58 станций и шесть электродепо. Ключевым проектом на ближайшие пять лет станут Московские центральные диаметры. Наряду с действующим МЦК они войдут в систему наземного метро.
Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
Наш Теплый стан: последние новости
Концертный зал «Зарядье» готовится к открытию АЗС на улице Обручева реконструировать не будут Активные граждане выбрали тему нового слоя интерактивной карты Москвы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»89
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии361
У Крымского моста появится конкурент82
Украина присвоила четыре санатория в Крыму127
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение