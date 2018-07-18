Метро, ТПУ, железнодорожные линии и дороги объединят в единую сеть

Москве к 2023 году планируется сформировать современную транспортную систему. В одну систему свяжут метро, железнодорожные линии, ТПУ и автомобильные дороги. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Разные виды транспорта свяжут транспортно-пересадочные узлы. По прогнозам, они снизят загруженность московских дорог на семь процентов.

«С учетом реализации проектов Большой кольцевой линии метро, новых радиальных веток, а также Московских центральных диаметров общая протяженность линий подземного и наземного метро составит одну тысячу километров. Строительство нового дорожного кольца из хорд и рокад, развитие сети автомобильных дорог, а также реализация проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги позволит за 2011–2023 годы ввести более 1300 километров улично-дорожной сети. Таким образом, к 2023 году произойдет настоящий прорыв в развитии транспортной системы Москвы», — сказал М. Хуснуллин.

С 2011 года в столице построили, реконструировали и открыли для движения 815 километров дорог, 227 мостов, тоннелей и эстакад. Кроме того, появилось 215 новых наземных и подземных пешеходных переходов. В планах на ближайшие пять лет строительство 485 километров дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад и 60 пешеходных переходов.

Не менее интенсивно продолжит развиваться рельсовый транспорт: к 2023 году в столичном метро появится еще 135 километров линий, 58 станций и шесть электродепо. Ключевым проектом на ближайшие пять лет станут Московские центральные диаметры. Наряду с действующим МЦК они войдут в систему наземного метро.

Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.