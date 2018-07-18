График движения автобусов № 200 изменился в связи с вечерним закрытием метро «Ховрино»

С 16 июля изменилось время работы автобусного маршрута № 200 «Метро „Речной вокзал“ — „Лобненская улица“. Как сообщает портал мэра и правительства столицы , теперь транспорт ходит до двух часов ночи, а после 23.00 интервал движения сократился.

»На автобусе № 200 москвичи могут добраться до станции метро «Ховрино», которую с 16 июля до 16 октября ежедневно будут закрывать на два часа раньше, в 23.00. Это позволит специалистам закончить строительство станции метро «Беломорская» раньше срока и открыть ее в конце 2018 года», — говорится в сообщении.

Напомним, «Беломорская» возводится на действующем участке зеленой ветки между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Ожидаемый пассажиропоток станции — 150 тысяч человек в сутки. (ис)