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Московская транспортная система стала одной из лучших в мире
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Московская транспортная система стала одной из лучших в мире 

Мослента 53 минуты назад
Москва вошла в десятку мегаполисов мира с наиболее развитыми системами городского транспорта согласно результатам исследования McKinsey & Company. Об этом сообщает РБК.
Аналитики оценили транспортные системы 24 крупных городов мира в пяти аспектах: доступность инфраструктуры, финансовая доступность, эффективность, удобство и безопасность. При этом оценивались как системы общественного, так и индивидуального транспорта.
По результатам исследования Москва оказалась на пятом месте по финансовой доступности, на втором — по эффективности, и на шестом — по развитию транспортных систем и удобству. В общем рейтинге общественного транспорта Москва заняла четвертое место.
​​«В рейтинге, составленном по объективным показателям, явного победителя нет. Даже у лидирующих городов есть не только сильные, но и относительно слабые стороны», — отметили в компании.
В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система общественного транспорта Москвы входит в тройку лучших в мире. По его словам, хорошие показатели достигнуты как в области развития сети, так и в скорости и комфортности.
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