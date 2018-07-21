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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Погода с температурой воздуха до плюс 27 градусов прогнозируется в Москве в субботу, местами в городе пройдут ливневые дожди и грозы, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
"В наступившую субботу погоду в столичном регионе продолжит формировать обширный и малоподвижный циклонический вихрь. В Москве и по области облачно с прояснениями, пройдут местами кратковременные ливневые дожди, грозы", — сообщили в центре погоды.
По данным «Фобос», максимальная температура воздуха составит плюс 25 — плюс 27 градусов, в Подмосковье плюс 23 — плюс 28 градусов. «Температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы», — отметил собеседник агентства.
Ветер в столице в субботу юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, добавили в погодном центре.
Прогноз погоды в Москве >>
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