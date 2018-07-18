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По железным дорогам Оренбуржья будут курсировать двухэтажные поезда
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По железным дорогам Оренбуржья будут курсировать двухэтажные поезда 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
ОАО «РЖД» планирует к 2025 году ввести в эксплуатацию двухэтажные поезда.
Предполагается, что новые вагоны 2020 будут перевозить пассажиров на маршрутах средней дальности (400 — 2000 км), сообщается на poezd.ru.
На сайте опубликована предполагаемая маршрутная сеть, в которую входят и железнодорожные пути, проходящие в Оренбуржье:
Во многих из этих городов и сейчас ходят поезда, однако не все из них комфортабельны. Двухэтажные экспрессы планируется сделать скорыми и максимально удобными для пассажиров. Предполагается, что такие поезда смогут перевозить больше пассажиров при меньших затратах.
Однако пока это остается на уровне идеи, для воплощения которой потребуются большие инвестиции и годы работы.
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