СВАО примет фестиваль «Московское кино»

Фестиваль «Московское кино» стартует в столице 1 августа. До 9 сентября на открытых городских площадках состоятся бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, встречи с российскими актерами и режиссерами. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, в СВАО таких площадок будет шесть.

«Мероприятия будут проводиться еженедельно со среды по воскресенье, с 12.00 по 22.00», — говорится в сообщении.

Адреса проведения фестиваля «Московское кино» в СВАО:

— Южное Медведково, площадка перед ТЦ ЭГО МОЛЛ, проезд Дежнёва, д.27, с.1;

— Бабушкинский, площадка проведения мероприятия на улице Лётчика Бабушкина, дом 1, корп.1;

— Северное Медведково, Северодвинская улица, д.11, к.1;

— Парк Сад Будущего, со стороны ул. Вильгельма Пика, ст.м. «Ботанический сад»;

— Лианозово, ул. Новгородская, д.38;

— Отрадное, парк Победы, Юрловский проезд, д.6.