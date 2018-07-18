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СВАО примет фестиваль «Московское кино»
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СВАО примет фестиваль «Московское кино» 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Фестиваль «Московское кино» стартует в столице 1 августа. До 9 сентября на открытых городских площадках состоятся бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, встречи с российскими актерами и режиссерами. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, в СВАО таких площадок будет шесть.
«Мероприятия будут проводиться еженедельно со среды по воскресенье, с 12.00 по 22.00», — говорится в сообщении.
Адреса проведения фестиваля «Московское кино» в СВАО:
— Южное Медведково, площадка перед ТЦ ЭГО МОЛЛ, проезд Дежнёва, д.27, с.1;
— Бабушкинский, площадка проведения мероприятия на улице Лётчика Бабушкина, дом 1, корп.1;
— Северное Медведково, Северодвинская улица, д.11, к.1;
— Парк Сад Будущего, со стороны ул. Вильгельма Пика, ст.м. «Ботанический сад»;
— Лианозово, ул. Новгородская, д.38;
— Отрадное, парк Победы, Юрловский проезд, д.6.
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